نادي المنيا يوضح حقيقة واقعة تجريد طفل من ملابسه داخل الحديقة

أصدر المركز الإعلامي لنادي المنيا الرياضي، بيانا في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، لتوضيح حقيقة واقعة تجريد طفل من ملابسه داخل حديقة.

عبث أطفال وسوء سلوك

وذكر بيان نادي المنيا، رداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تجريد طفل من ملابسه بالنادي، يوم الخميس الماضي، موضحا حقيقة الواقعة في نقاط كما يلي:

- جميع أطراف الواقعة المذكورة أطفال عمرهم 3 سنوات والطرف الآخر 4 سنوات و5 سنوات، والواقعة بالكامل ليس لها علاقة بهتك عرض أو تحرش أو أي شىء مما تم تداوله بالوسائل المختلفة، وما هو إلا عبث أطفال وسوء سلوك.

- الواقعة تمت داخل حديقة الأعضاء وليس بمناطق بعيدة أو خالية أو بين الأشجار كما تم الإدعاء، بالإضافة إلى أن إجمالي زمن الواقعة ما بين حدوثها واكتشافها من قبل الأمن، ما هو إلا دقائق حتى التدخل والتعامل مع الواقعة التي لم يكن الهدف منها إلا إخفاء الملابس كتصرف غير مسئول من الأطفال صغيرة السن.

قبول الإعتذار من أسرة الطفل

- تم تجميع أطراف المشكلة من أولياء أمور الأطفال بإدارة النادي وإستدعاء أولياء أمور الأطفال غير الموجودين، وتم تدارك الأمر من قبل أولياء الأمور وتفهم حقيقة الموقف بعد مراجعة كاميرات المراقبة، وتم إعتذار أسرة أولياء أمور الأطفال الذين قاموا بالواقعة وقبول الإعتذار من أسرة الطفل صاحب الواقعة، ولم تحرر محاضر شرطة بالواقعة بناءً على رغبة الأطراف كافة.

- جميع أطراف المشكلة غير أعضاء وتم دخولهم النادي للمشاركة في حفل 30 يونيو الذي أقيم في نفس اليوم مع إدعاء إحدى الأسرتين أنهما من ضمن منظمي الحفل وتم معاقبة أفراد الأمن الذين سمحوا بدخولهم دون الرجوع لإدارة النادي للتأكد من صحة إدعائهم بالانتماء إلى منظمي الحفلة من عدمه .

وتهيب إدارة النادي بالجميع بعدم تداول أخبار أو تفاصيل غير دقيقة أو كاذبة فيما يخص هذا الأمر حرصاُ من الجميع على عدم إثارة البلبلة بين أعضاء النادي والحفاظ على سمعة الأشخاص.