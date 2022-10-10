سحب عينات من بسكويت المدارس في السويس لتحليلها بالمعامل المركزية

شنت الرقابة على الأغذية بالسويس، حملة مكبرة للتأكد من سلامة الغذاء الذي يتناوله تلاميذ المدارس، حيث تم سحب عينات للتحليل وإعدام كمية من المشروبات لعدم وجود بيانات لها.

وواصل فريق عمل مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بالسويس، حملاته للرقابة على الأغذية، والتي تضمنت المرور على الباعة الجائلين بمحيط عدد من المدارس بالقطاع الريفي بحي الجناين من أجل الاطمئنان على سلامة المنتجات التي يتم تقديمها للطلاب.

إعدام 20 لتر مشروبات وسحب عينات بسكويت للتحليل

وخلال الحملة المكبرة التي أجراها فريق الرقابة على الأغذية، تم إعدام 20 لتر مشروبات بدون بيانات كما شملت الحملة المرور على مخازن التغذية المدرسية بإحدى المدارس حيث تم سحب 3 عينات بسكويت مدارس بأنواع مختلفة وتم إرسالها للمعامل لاستبيان مطابقتها للاشتراطات الصحية.

الحملة تهدف للاطمئنان على سلامة الغذاء للتلاميذ

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، في بيان، أن هذه الحملة تستهدف الاطمئنان علي سلامة الغذاء الذي يقدم للطلاب سواء داخل المدارس أو خارجها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان تحت قيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تولي هذا الملف أهمية كبرى، لافتاً إلى أن أمن وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين أمناً قومياً، مشدداً على استمرار حملات الرقابة على منافذ تداول المواد الغذائية الصغرى والكبرى منها تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية وسيد مصطفى مراقب أول الأغذية بصحة السويس.