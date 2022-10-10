عزة لبيب: «ليلى طاهر أجرت جراحة في قدمها مؤخرا.. وحالتها مستقرة»

كشفت الفنانة عزة لبيب بأن حماتها هي الفنانة القديرة ليلى طاهر، قائلة: «قبل زواجي كانت علاقتي بالفنانة ليلى طاهر جميلة وصداقة، ودائما في الأعمال الفنية التي تجمعنا كنت أظهر بدور ابنتها، وبعد زواجي بابنها استمرت هذه العلاقة الجميلة، وصحتها جيدة ومستقرة بعد إجرائها عملية جراحية في قدمها مؤخرا».

عملت مع محمد صبحي 8 سنوات بالمسرح

قالت الفنانة عزة لبيب إنها تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعلمت الكثير خلال عملها في المسرح مع الفنان محمد صبحي لمدة 8 سنوات، خاصة أن مواعيد العمل في المسرح ليس بها فصال، وعندما أصبحت مديرة المسرح القومي للطفل علمت الأطفال بضرورة احترام زملائهم على خشبة المسرح، كاشفة بأن قدوتها في الساحة الفنية هي الفنانة شادية، وتمنت أن تكون مثلها.

وأوضحت أن الفنان محمد صبحي اكتشف الفنان هاني رمزي وأعطى له فرصة في مسرحية «وجهة نظر»، سمح له بتزويد بعض الجمل التي يقولها على المسرح، خاصة بعد نجاح دوره بالمسرحية.

سبب عدم تصوير جزء ثالث من «زيزينيا»

وعن دورها في مسلسل «أرابيسك»، قالت إنها كانت تخشى من دورها في المسلسل، لدرجة أنها اعتذرت عنه الكاتب الروائي الكبير أسامة أنور عكاشة، فأقنعها، كما أن المخرج جمال عبدالحميد أعطى لها ملحوظات هامة في الدور، كما أنها خشت من كره الجمهور لها في مسلسل «زيزينيا»، منوهة أنه كان من المفترض عمل جزء ثان من المسلسل لكن لم يظهر للنور لوفاة أسامة أنور عكاشة.

وكشفت أنها لم تشعر باختلاف خلال اشتراكها في أعمال للجيل الحالي من الفنانين مقارنة من الأجيال السابقة، «حسيت في مسلسل مكتوب عليا بروح الفريق الواحد، وكان في لاين بيني وبين أيتن عامر».

ابتعادها عن الساحة الفنية

ولفتت إلى أنها ابتعدت عن الساحة الفنية في فترة من الفترات لظروف سفرها من زوجها في كندا، حيث أنه يعمل مستشارا ثقافيا هناك، ولكنها عادت للساحة الفنية بتصوير «زيزينيا» و«أوراق مصرية».

وأوضحت أنها تصور مسلسل جديد بعنوان «حرب الجبالي» يشارك فيه نخبة من الفنانين، لافتة أنه لن يعرض في شهر رمضان، ولكن خارج الموسم.