انطلاق فعّاليات معرض «جيتكس دبي» بمشاركة 29 شركة مصرية

انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر ومعرض جيتكس جلوبال 2022، المقام في دبي تحت شعار الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد 19، خلال الفترة من 10 وحتى 14 اكتوبر الجاري.

مشاركة 170 دولة وخمسة آلاف جهة عارضة

وقال تامر محمد خبير الاتصالات، إن المؤتمر هذا العام هو الأضخم من حيث المشاركة العالمية، حيث تشارك نحو 170 دولة وخمسة آلاف جهة عارضة من هذه الدول، و250 جهة حكومية من دولة الامارات في النسخة الجديدة من المعرض هذا العام.

واضاف محمد لـ «الوطن»، أن جيتكس دبي فرصة كبيرة أمام الشركات لعرض أحدث منتجاتها وحلولها والتعرف على أحدث التكنولوجيات في العالم، مشيرا إلى أن هناك نحو 29 شركة مصرية مشاركة في هذا المعرض بمجهود ذاتي، دون دعم من الجهات المختصة.

الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والميتافيرس

وتابع، أن هذا العام سيشهد مناقشة العديد من القضايا التكنولوجية الهامة منها الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والميتافيرس ومستقبل الإنترنت اللامركزي والاقتصاد الرقمي، مستجدات علوم البيانات والخصوصية ودور الروبوتات والسيارات الطائرة والعالم الافتراضي وغيرها من الاختراعات التي ستغير وجه العالم في المستقبل القريب.

ووفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات سيقوم بزيارة المعرض هذا العام، حيث سيعقد الوزير على هامش زيارته عددا من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض القدرات والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة به.