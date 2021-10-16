تفاصيل الدورة 41 من معرض جيتكس دبي 2021 قبل انطلاقها بساعات

تنطلق فعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2021، غدًا الأحد، تحت شعار «nothing stops people & tech»، التي تشارك فيها مصر.

وستشهد الفعاليات عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، عن طريق مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد رفيع المستوى.

وترصد «الوطن» تفاصيل الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2021، على النحو التالي:

برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

- مؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2021 يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

- يستمر المعرض خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر الجاري.

تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة

- يناقش أبرز القضايا العالمية التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيفية استخدامات التكنولوجيا نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة.

- يقام معرض جيتكس للتقنية هذا العام، بالتزامن مع الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، على أرض منطقة الخدمات الحكومية، في مركز دبي التجاري العالمي.

- جيتكس دبي يعتبر الحدث التقني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة

- يصادف المعرض هذا العام، اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يحتفل بالتحول الرقمي في المنطقة وتطلعاتها وإنجازاتها.

ابتكارات وتقنيات جيتكس

- أبرز التقنيات التي سيتم عرضها الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الشامل، وتصنيع الروبوت.

مبادرات لدعم رواد الأعمال من الشباب والنساء

- يوفر المعرض الدعم للمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، من خلال إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال من الشباب والنساء، إضافة إلى مطوري التكنولوجيا.