كشف ملابسات إصابة شخص في مشاجرة بالقاھرة.. «بدأت بمشادة كلامية»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمدیریة أمن القاھرة، بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وبالانتقال والفحص تبین حدوث مشادة كلامیة بین «طرف أول» شخص مقیم بدائرة قسم شرطة مصر القدیمة، مصاب بجروح قطعیة، و«طرف ثان» 3 أشخاص، مقیمین بدائرة القسم، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالھا الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام قطعة زجاج محدثین إصابته المشار إلیھا.

ضبط المتهمين في الواقعة

عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجھتھم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونیة.