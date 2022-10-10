تفاصيل مقتل سائق «توك توك» أمام والدته في مشاجرة بدكرنس.. أولوية المرور السبب

في شارع ضيق بقرية تابعة لمركز دكرنس بالدقهلية تحرك توك توك يقوده شخص يدعى «علي . ك» 33 سنة، من أمام منزله متجها إلى منزل ربة منزل في الشارع، لنقلها لزيارة ابنتها في قرية مجاورة، كان الشارع ضيقا، والتوك توك يتحرك في الشارع بصعوبة، وقبل أمتار من الوصول لباب المنزل، توقف توك توك آخر في الطريق، رافضا إفساح المجال للعبور، لتبدأ مشاجرة بينهما أنهت حياة «علي».

مشادة كلامية

البداية بنشوب مشادة كلامية بين «علي»، وعاطل يدعى «إ. م» 24 سنة، وسائق توك توك يدعى «ف. م» 26 سنة، على أولوية المرور، تطور الأمر إلى خناقة ومشادة، خرجت والدة المجني عليه للدفاع عن ابنها لكن أخرج أحد المتهمين مطواة وأصاب علي بطعنتين نافذتين بالصدر.

نقل المجني عليه للمستشفى

تم نقل المجني عليه للمستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته وانتقلت النيابة لمعاينة الجثة وأمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة ودفنها بينما كلفت المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة سائق مركبة توك توك ومقيم بدائرة المركز وبها جرحان نافذان بالصدر، بالانتقال وسؤال والدته ربة منزل ومقيمة بذات العنوان اتهمت عاطلا وسائق مركبة توك توك، مقيمان بدائرة المركز بالتعدي على نجلها بالضرب واستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

عقوبة المتهمين

وقال محمد ياسر المحامي إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.