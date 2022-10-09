رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

لخلافات عائلية.. إصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بالطالبية

كتب:

جيهان عبد العزيز و هبة هشام
08:30 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
تعبيرية

تعبيرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث، إخطارا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول شاب مصاب برش خرطوش بالوجه والرقبة، مع تهتك بالعين اليسرى، يحتاج عرضه على استشاري الرمد وتم نقله لمستشفى قصر العيني.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وبعمل التحريات الأولية من الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزوج ابنة عمته، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وأطلق المتهم عيار ناري تجاه الأول من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى لإصابته.

إلقاء القبض على المساهمين وإخطار النيابة

بسؤال المجني عليه من قبل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، اتهم زوج ابنة عمته وصديقه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمين، كما نجحت بضبطهما، بحوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 وعدد 5 طلقات خرطوش من العيار ذاته، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

اقرأ المزيد:

حوادث اليوم: سقوط تجار مخدرات في محيط المدارس وضبط 134 ألف قطعة ألعاب نارية

ليلة دامية في أمريكا.. حوادث منفصلة تسفر عن مقتل وإصابة 19 شخصا

«التعليم» توجه المديريات بإخطارها فورا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو وفيات

حوادث اليوم: ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة شخصين.. وإعادة 3 أطفال لذويهم
بقلم جيهان عبد العزيز و هبة هشام