لخلافات عائلية.. إصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بالطالبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث، إخطارا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول شاب مصاب برش خرطوش بالوجه والرقبة، مع تهتك بالعين اليسرى، يحتاج عرضه على استشاري الرمد وتم نقله لمستشفى قصر العيني.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وبعمل التحريات الأولية من الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزوج ابنة عمته، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وأطلق المتهم عيار ناري تجاه الأول من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى لإصابته.

إلقاء القبض على المساهمين وإخطار النيابة

بسؤال المجني عليه من قبل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، اتهم زوج ابنة عمته وصديقه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمين، كما نجحت بضبطهما، بحوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 وعدد 5 طلقات خرطوش من العيار ذاته، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.