ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حفل زفاف بالجيزة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 6 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة، أثناء تواجدهم بأحد الأفراح بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى السيدات من أقارب الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين وتعدوا على بعضهم بالضرب.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، أنه تبلغ من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع سيدي جابر بدائرة القسم.

خناقة في فرح

بالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم كل من ( طرف أول ) 1- مندوب، 24 عاما، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجروح سطحية بالقدم اليمنى، بحوزته شمروخ مستخدم ، 2-كاشير، 26 عاما، ومقيم ذات العنوان، مصاب بجروح سطحية بالأنف والوجه وكف اليد اليمنى، بحوزته سلاح أبيض «كذلك» 3- «سيف س م م»، 20 عاما، جزار، ومقيم ذات العنوان، بحوزته سلاح أبيض «كذلك»، ( طرف ثاني ) 4- ميكانيكي، 27 عاما، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، بحوزته سلاح أبيض «كذلك»، 5 - سائق، 24 عاما، ومقيم بدائرة القسم، 6 - موظف، 24 عاما، ومقيم بذات العنوان، بحوزته سلاح أبيض «كذلك» وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بين الثاني والخامس أثناء تواجدهم بأحد الأفراح بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى السيدات من أقارب الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين واعتدوا على بعضهم بالضرب.

بمواجهتهم، تبادلا الاتهامات فيما بينهم أمام العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، تحرر محضر بالواقعة أمام العميد حسن دكروري، مأمور قسم الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول إبراهيم عبد العزيز المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة حيازة السلاح الأبيض لا تقل عن شهر، بحيث تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع الغرامة، ونلاحظ دائمًا أن القاضي يحكم بالحبس من شهر إلى سنة واحدة، ويجب أن تكون السجن وليس الحبس وخصوصًا إذا كان تم استعماله، والفرق بين السجن والحبس أن أقصى مدة للحبس 3 سنوات ولكن السجن من 3 سنوات حتى المؤبد.

وأضاف عبدالعزيز، لـ«الوطن»، أن المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019 تنص على أن تكون عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة.