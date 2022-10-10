«التنظيم والإدارة» تعلن موعد التقديم لوظيفة معلم مساعد في 14 محافظة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية للتعاقد تعيين 3197 معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة، بدءا من 12 أكتوبر الجاري، حتى 10 نوفمبر المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وخلال اجتماع مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ديوان الوزارة، اليوم الاثنين، أشار الشيخ إلى أن الوظائف ستكون في 14 محافظة، هي القاهرة، وقنا، والشرقية، والأقصر، والجيزة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسيوط، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.

وشدد حجازي والشيخ على ضرورة اهتمام المتقدمين للوظائف بعملية التسجيل، والتأكد من رفع المستندات المطلوبة وفقًا للإعلان وشروطه، مع متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة الخطوات التالية.

‎حجازي يشكر «المركزي للتنظيم والإدارة»

و‎وجه حجازي الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهد الكبير في تنفيذ مسابقة تعيين 15 ألفا و187 معلما مساعدا (رياض أطفال)، بالإضافة لمسابقة تعيين 14 ألفا و813 معلما مساعدا (معلم فصل)، ما أسفر عن انضباط المسابقة، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

‎بوابة الوظائف الحكومية الطريق الوحيد للتقديم

وشدد وزير التربية والتعليم على أن بوابة الوظائف الحكومية هي الطريق الرسمي والوحيد لمتابعة المتقدم مراحل المسابقة، ومنها إخطاره بموعد التدريب ومكانه، مؤكدا اضطلاع الوزارة بدورها في إجراء التدريب المخصص للمتقدمين، ممن اجتازوا الاختبارات الإليكترونية، تنفيذًا للائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وتنص على أنه «لا يجوز التعاقد قبل اجتياز التدريبات المحددة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني».