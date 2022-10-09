«التعليم» تصدر كتابا دوريا لإنشاء وحدة للتواصل ودعم المعلمين

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، وتيسيرًا لهم.

اختصاصات الوحدة

ووجّهت الوزارة في بيان صادر عنها، بإنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تحت رئاسة مدير المديرية مباشرًة، بعد العرض على المحافظ، وتكون اختصاصها، التواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقي أي شكاوى خاصة بهم، ودراستها وبحثها بهدف حلها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم، على أن يتم تقديم تقرير بجميع الشكاوى والمقترحات إلى مسؤول الوحدة بالوزارة لعرضها على وزير التربية والتعليم شهريًا.