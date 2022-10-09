وزير التعليم: الدولة مهتمة باكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب

حضر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثالث من بطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس، باستاد 30 يونيو، التي تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري للرياضة.

وحرص الوزير، على الحديث مع الطلاب المشاركين في البطولة، مطالبًا الطلاب بالتحلي بالروح الرياضية خلال منافسات البطولة، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الحقيقي من البطولات المجمعة.

تطوير قدرات الشباب

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدولة مهتمة بتشجيع اكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين ومنها النشاط الرياضي والسعي نحو تطوير قدرات الشباب.

وشهدت فعاليات البطولة اليوم، إقامة عدد من المباريات لفرق البنين، وجاءت النتائج كالتالي: مدرسة محمد الغراوي (المغرب) 0 × 3 مدرسة أكاليل طرابلس (ليبيا)، ومدرسة بلاويش بومرداس (الجزائر) 1 × 1 مدرسة سوادة (مصر)، ومدرسة أكاليل طرابلس (ليبيا) × مدرسة بلاويش بومرداس (الجزائر)، ومدرسة سوادة (مصر) 0 × 5 مدرسة الهادي عيادي (صفاقس).

نتائج منافسات الطالبات

وبالنسبة لمنافسات الطالبات جاءت النتائج كالتالي: مدرسة ماجدة الصرفي (مصر) 0 × 2 مدرسة العروي بسوسة (تونس)، ومدرسة ابن بطوطة (الجزائر) 0 × 6 مدرسة بن الخطاب بالرباط (المغرب)، ومدرسة العروي بسوسة (تونس) 4 × 0 مدرسة ابن بطوطة (الجزائر)، ومدرسة عمر بن الخطاب (المغرب) 6 × 0 مدرسة الكرامة للبنات (ليبيا).

وحضر فعاليات اليوم الثالث محمود الهمامي الأمين العام لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وجيرسين سينا ديملو مدير إدارة بطولات المدارس بالاتحاد الإفريقي.

ومن الجانب المصري، الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وحاتم سرور المنسق العام للبطولة، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، واللواء سمير عبد المحسن مدير استاد الدفاع الجوي.