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وزير التعليم يكرِّم اسم الطالبة بسملة ويعزي أسرتها: سنواجه أي تجاوز بحزم

كتب:

أميرة فكري
10:39 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع العاملين بالوزارة، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة «بسملة أسامة» بالمدرسة الابتدائية بطرانيس العرب التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، التي توفيت اليوم بمستشفى طوارئ المنصورة، داعيًا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

إجراءات مشددة لضمان سلامة سير العملية التعليمية

وأكد حجازي أن الوزارة تفرض إجراءات مشددة لضمان سلامة سير العملية التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ولن تقبل أي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أي مسؤول ينتمي للوزارة، مشددًا على أن أي تجاوز يُقابل بحزم وإجراءات صارمة.

تكريم الطالبة المتوفاة

ووجَّه الوزير بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات المدرسة، كما وجَّه أيضًا بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالبة.

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