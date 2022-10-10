معيط: تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، بما يسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ولفت في بيان إلى تحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة: «نظام إعداد الموازنة العامة للدولة Oracle Hyperion، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وبين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في انطلاقة جديدة لتطبيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يؤدى إلى سرعة تنفيذ تعديلات الخطة الاستثمارية إلكترونيًا، وتوفير الاعتمادات الموازنية اللازمة في التوقيتات المناسبة، وإتاحة بيانات دقيقة عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بالجهات الإدارية لحظيًا.

تحقيق التكامل الإلكتروني

وأضاف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، أن هناك 3 مراحل لتحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة بالوزارة، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح في مارس الماضي بنقل الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لأول مرة إلكترونيًا على البيئة الفعلية، وذلك بالتكامل الإلكتروني بين نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM».

التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية

وقال إنه تم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية التي تستهدف تنفيذ التعديلات الموازنية بالباب السادس «التعزيزات والمناقلات» من خلال التكامل الإلكتروني بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM»، من خلال بعض الهيئات الموازنية، ومن المستهدف تعميم آلية التكامل الجديدة، بنهاية أكتوبر الحالي.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تشمل تنفيذ التعديلات الموازنية «المناقلات والتعزيزات» بالباب السادس على مستوى المشروعات الاستثمارية وفقًا لموازنة البرامج والأداء.

وأضاف أن الوزارة حريصون على توعية العاملين بالجهات الإدارية بالإجراءات التنفيذية لوثيقة التكامل بين النظم الإلكترونية بوزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تنظيم ورشة عمل مؤخرًا لتأهيل الموظفين المختصين بأداء الأدوار المنوطة بهم في هذا الشأن على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هذا التكامل الإلكتروني يُسهم في إرسال تقديرات الخطة الاستثمارية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلكترونيًا إلى وزارة المالية بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الحوكمة، وتهيئة بيئة العمل لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لموازنة البرامج والأداء.