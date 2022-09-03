وزير المالية: تخصيص أكثر من 3.5 مليار جنيه بالموازنة لتوصيل الغاز للمنازل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تتضمن أكثر من 3.5 مليار جنيه، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فالدولة المصرية كانت تستورد أنابيب البوتاجاز من الخارج، وكانت تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري من ناحية، وعلى المواطنين من ناحية أخرى، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لحل أزمة أنبوبة البوتاجاز.

الدولة المصرية استوردت التضخم من الخارج

وأضاف «معيط»، في مؤتمر صحفي نقلته الفضائيات، أن الدولة المصرية استوردت التضخم من الخارج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما قبلها من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فضلًا عن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، ورغم ذلك، نجحت الدولة في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، كما نجحت في القضاء على أزمات الكهرباء، ونقص رغيف الخبز والبترول، في ظل أن العالم يواجه موجة تضخم وزيادة أسعار، تؤثر على معظم الدول.

الدولة المصرية تتحمل الأضرار الاقتصادية

وأوضح وزير المالية، أن الدولة المصرية كانت تستورد برميل البترول الواحد من الخارج بـ60 دولارًا، اليوم أصبح سعره 120 دولارًا، نحتاج لتدبير الفارق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحمل الأضرار الاقتصادية، لكن ينقل للمواطن جزء منها، في ظل الضغط على اقتصاد الدولة والعملة، متوقعًا أن تمر الدولة من الأزمة العالمية، كما مرت سابقًا من أزمات عديدة بفضل وحدة الشعب، وحنكة القيادة السياسية، في التعامل مع الأزمات.