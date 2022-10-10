دور فعال وقيادي للأطفال بمبادرة «سفير المناخ الصغير صديق للبيئة»

قالت الدكتورة وداد علي هيكل، سفيرة المناخ لدى مبادرة «مليون شاب متطوع للتكيف المناخي»، إن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس أطلقت هذه المبادرة لتوعية الشباب بقضية التغيرات المناخية وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة، ليقوم كل شاب داخل المبادرة بتوعية 250 شابًا بعد ذلك لتحقيق الوعي البيئي بالمجتمع.

مبادرة «سفير المناخ» لنشر الوعي البيئي بين الأطفال

وأضافت «هيكل»، في حوار مع الإعلامي أحمد الصاوي ببرنامج «بنصبح عليك» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن مبادرة «المليون شاب متطوع للتكيف المناخي» التي تستهدف الشباب، انبثقت عنها مبادرة أخرى تستهدف الأطفال، وهي مبادرة «سفير المناخ الصغير صديق للبيئة»، لافتة إلى أهمية البدء بالنشء الصغير وإمداده بالمعلومات الصحيحة عن قضية التغيرات المناخية، وتوعيته بالطرق الصحيحة للحفاظ على البيئة منذ الصغر، كون الأطفال كالصفحات البيضاء التي يمكنهم اكتساب العديد من المعلومات واسترجاعها بسهولة.

دور قيادي وفعال للأطفال بالمبادرة

وأوضحت سفيرة المناخ بالمبادرة أن الأطفال في المراحل المبكرة يتلقون العديد من الأوامر من الكبار «شيل الورقة دي من الأرض ورتب هدومك حل واجباتك»، وهو ما يدفع بعضهم للعناد أمام هذا الكم الكبير من الأوامر، وهو ما تحاول المبادرة تجنبه من خلال مشاركة الأطفال من عمر 7 سنوات وحتى 14 عام بالمبادرة بوصفهم أصحاب المبادرة وتكوين فرق بعد إعداداهم من خلال دورة تدريبية، لتقوم هذه الفرق بنشر الوعي البيئي بالمؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها إضافة للنوادي والمؤسسات الأخرى من خلال إقامتهم للندوات وإلقائهم لمحاضرات بها للأطفال وذويهم، لافتة إلى أن الأطفال يتلقون المعلومات بصورة أفضل من أقرانهم.