سفير السويد بالقاهرة لـ«الوطن»: نتطلع للمشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ

قال السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إن قمة المناخ «كوب-27»، هامة بالنسبة للسويد، ومن المؤكد أنه سيشارك بها وفد رفيع المستوى من المرجح أن يكون بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء السويديين الآخرين، مشيرا إلى أنه في قمة المناخ الماضية التي أقيمت في مدينة «جلاسكو»، كان يوجد وفد من حوالي 45 شخصًا من مختلف المجالات، منها الحكومة، والبرلمان، والمجتمع المدني، ومن مختلف الخبراء، وممثلي الأعمال التجارية وما إلى ذلك، وكانت السويد تمتلك فيه جناحا خاصا لأهميتها بهذا المؤتمر.

نتطلع للمشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ

وأضاف «إيمسجورد» في حوار خاص لـ«الوطن»، أنه في مؤتمر المناخ «كوب 27» الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ، نحن نتطلع فيها للمشاركة الفعالة فيه، موضحا أنه من المؤكد أن الحوار من الممكن أن يتطرق للحديث عن الاستثمارات والمشروعات التجارية في مصر، وتوضيح المزيد عن الحلول السويدية للحد من التغيرات المناخية والتعامل الأمثل مع الوضع الحالي للأزمة.

هناك مشروعات مشتركة بين مصر والسويد في المناخ والتحول للأخضر

وأكد سفير السويد بالقاهرة، أن هناك مشروعات عديدة مشتركة بين مصر والسويد من بينها، مشروعات متعلقة بالمناخ والتحول للأخضر، مشيرا إلى أنه قبل أيام قليلة كان مشاركا في منتدى عرضت مصر كيف تعتزم الحكومة التعامل مع المناخ وتغيراته، وعرضت الخطة الوطنية للمناخ، وما فعلته الحكومة تحت رعاية وزارة التعاون الدولي هو تحويل هذه الخطط إلى مشاريع قابلة للتمويل، وقد جمعت أيضًا مجموعة رائعة جدًا من المؤسسات المالية، والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات متعددة الأطراف، وما إلى ذلك.

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ «cop – 27»، وتلك هي المرة الأولى منذ 10 سنوات التي يُعقد بها المؤتمر في شمال أفريقيا، وفي إطار هذا المؤتمر تعمل مصر على 27 مشروعاً قومياً في شرم الشيخ، والتي من المقرر انتهائهم قبل بدء المؤتمر. وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم كافة التفاصيل حول مؤتمر شرم الشيخ 2022 للمناخ، وكذلك كيفية التسجيل فيه بالخطوات.