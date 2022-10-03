مدرس بجامعة حلوان: البحث العلمي يوفر بدائل آمنة لمواجهة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة منال محمود خيري أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية» المقرر عقده بجامعة حلوان على مدار 3 أيام، إنّ قارة أفريقيا تساهم بنسبة 3.8% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، رغم أنها أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية.

المؤتمرات التحضيرية استهدفت توصيات لـ «كوب 27»

وأضافت «خيري» في حوار ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة القناة الثانية المصرية، أن تناول منتدى التعاون الدولي الذي ضم وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ «كوب 27»، استهدف الوصول إلى صيغة إلزامية لتمويل العمل المناخي ودعم التكيف مع آثار التغيرات المناخية وتطوير التعليم والبحث العلمي ضمن توصياته، لوضعها على جدول أعمال مؤتمر المناخ «كوب 27» والحصول على التمويل اللازم للعمل المناخي المقدر بنحو 100 مليون دولار.

محاور الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050

وأشادت عضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية» بالمحاور التي استخدمتها مصر لوضع الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، ومنها كيفية تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وكيفية تفعيل دور البحث العلمي، لافتة إلى أهمية البحث العلمي في مواجهة التغيرات المناخية، والتي تمكن العالم من الحصول على بدائل آمنة كالكيمياء الخضراء التي تنتج بدائل آمنة للبيئة من المواد الكيميائية الضارة.