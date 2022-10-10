ضبط 5 أشخاص بتهمة تقلید وترویج العملات النقدية في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بتقليد وترويج العملات النقدية في البحيرة.

بلاغ بوجود عملات نقدية مقلدة

وتلقى مركز شرطة حوش عیسى بمدیریة أمن البحیرة، بلاغا من مالك «سوبر ماركت» بدائرة المركز، بقیام شخصین مجھولین بالحضور لمحل عمله وطلبا منه تحویل مبلغ مالي من ماكینة الدفع الإلكتروني الخاصة به لرقم ھاتف محمول «مُحدد»، وقاما بدفع مبلغ التحویل، إلا أنه عقب مغادرتھما اكتشف أن المبلغ المالي عملات مقلدة.

بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنین منھم معلومات جنائیة، ومقیمون بنطاق محافظتي الدقھلیة والبحیرة.

صرف العملات المقلدة على المتطلبات الشخصية

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھم، وبمواجھتھم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بقیام اثنین من المتھمین بالتوجه للسوبر ماركت الـمُشار إلیه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه بالاتفاق مع أحد المتھمین والذي سبق له العمل بمحل البلاغ، كما أضاف اثنان من المتھمین بقیامھما بصرف باقي المبلغ المالي من العملات المقلدة على متطلباتھما الشخصیة حتى لا یتم اكتشاف أن العملات مقلدة، كما تم ضبط بحوزة أحدھم «جھاز كمبیوتر - طابعة - أوراق»، والذي أكد قیامه بتقلید العملات المزورة عن طریق استخدام المضبوطات وإعطائه العملات المقلدة لباقي المتھمین مقابل مبلغ مالي سليم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة في الواقعة.