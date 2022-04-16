خلال 24 ساعة.. ضبط سارقي بطاقات الدفع الإلكتروني وعصابات ترويج عملات مقلدة في 3 محافظات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:-

ملاحقة العناصر إجرامية متخصصة فى الإستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا» بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم إستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لإستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم.. وبحوزتهم «عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى» وبفحص الهواتف المحمولة تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى.. وقد أمكن الإستدلال على عدد 10 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى الأموال المستولى عليها فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين والذين تسببوا فى حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات وترويجها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصين- مقيمان بالإسكندرية» بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما بهدف تحقيق الإستفادة المادية، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما «عدد 165 ورقة مقلدة من عملات أجنبية - هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى».

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مبالغ مالية مقلدة

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من «أحد أصحاب معارض تأجير السيارات الكائنة بدائرة القسم» مفادها حضور شخصان للمعرض ملكه لرغبتهما فى إستئجار إحدى السيارات وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.

وانتقلت القوات عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبطهما وتبين أنهما «شقيقين لهما معلومات جنائية» وبحوزتهما مبلغ مالى «مقلد» ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة إحدى السيدات بالقاهرة بالإكراه.. وإعادة المسروقات

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة إحدى السيدات وبإستبيان الأمر تم التقابل مع «إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم الحدائق "مصابة بجرح سطحى باليد"».. وقررت بأنها حال توقفها بمحل البلاغ مستقلة السيارة ملكها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإقتحام السيارة والتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابتها المنوه عنها، وإستولى منها على هاتفى محمول ومحاولته الإستيلاء على السيارة قيادتها إلا أنها إستغاثت بالمواطنين فلاذ المتهم بالفرار .

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب المتهم ، وأمكن ضبطه بالإستعانة بما أدلت به المجنى عليها من أوصاف ، وتبين أن المتهم «أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس» وعُثر بحوزته على «سلاح أبيض "سكين" - هاتفى محمول "المستولى عليهما"».

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليها إتهمته بسرقتها بالإكراه والتسبب فى إصابتها.