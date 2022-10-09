«الداخلية» تكشف تفاصيل العملات المزورة في أحد فنادق سفاجا

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تبلغ لإدارة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر بقطاع شرطة السياحة والآثار، من أحد الفنادق بمدينة سفاجا، بالعثور على عملات محلية «مقلدة» في الخزينة الرئيسية للفندق، وخزينة استقبال الفندق، أثناء الجرد الشهري.

ضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر، تبيّن أنّ محاسبا بالفندق، استبدل المبلغ المقلد بالأصلي من خزائن الفندق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مصدر تحصله على العملات المقلدة من مالك محل أدوات كهربائية، له معلومات جنائية، عن طريق أحد الوسطاء، «عاطل»، وتم ضبطهما.

وتبيّن أنّ وراء ارتكاب واقعة تقليد العملات، شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة سفاجا، ضبطهما رجال الشرطة بضبطهما حال وجودهما بمحل إقامتهما، وبحوزة أحدهما ماكينة طباعة وجهاز سكانر، وسلك توصيل ماكينة الطباعة بالاسكنر، و18 ورقة تُستخدم في تقليد العملات، ومبالغ مالية مُقلدة عملات محلية وأجنبية، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.