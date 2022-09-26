السياحة البيئية في سيوة.. تاريخ من زيارات المصريين والأجانب «صور»

باتت واحة سيوة واحدة من أهم المدن السياحية في مصر، خاصة وأنها تتميز عن غيرها من المدن بتفردها بالسياحة البيئية حتى أطلق عليها «أيقونة السياحة البيئية»، وعلى مر التاريخ تجذب إليها السياح الأجانب، والمصريين للاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة من السياحة البيئية والسياحة العلاجية وسياحة السفاري والسياحة الأثرية والسياحة الترفيهية، إلا أن السياحة البيئية تصدرت القائمة خلال السنوات الأخيرة، لتصبح سيوة أهم المقاصد السياحية في مصر.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إن سيوة هي جنة الله على الأرض وتتمتع بالسياحة البيئية القديمة والمباني المقامة بالكرشيف وهو مزيج من الملح والطين والأسقف بجذوع النخيل والوجهات على الطراز البيئي الذي نحافظ عليه، ونحافظ على ذلك من خلال توجيه مجلس المدينة وجميع الأجهزة التنفيذية بالبناء على الطراز البيئي والذي يجذب الأجانب والمصريون ويساهم في تنشيط السياحة والحفاظ على الطبيعة البيئية لواحة السحر والجمال.

السياحة البيئة في سيوة

ويأتي السياح الأجانب للإقامة عبر رحلات سيوة من مختلف دول العالم من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وإسبانيا وغيرها ويعشقون السياحة البيئية حسب فتحي عبدالله صاحب شركة سياحة في سيوة لـ«الوطن»، ويقيمون في المنتجعات والفنادق والكامبات البيئية المقامة علي الطراز السيوى القديم، ويعشقون التنشئة علي الرمال في الصحراء حفاة القدمين، ويتابعون مشهد غروب الشمس من جزيرة فطناس وقلعة شالي وجبل الدكرور، ويتناولون الأكلات السيوية القديمة كالملوخية السيوي، وأبو مردم، وتناول العيش المخبوز في الطابونة، «فرن بالطين».

السياحة العلاجية

ويأتي السياح والمصريين واحة سيوة في موسم الصيف بهدف السياحة العلاجية من منتصف شهر يونيه وحتي منتصف سبتمبر، من كل عام طبقا لعيسي الشهيبي خلال حديثه لـ«الوطن» من العاملين في السياحة العلاجية، مستكملا وتشمل الدفن في الرمال الساخنة، والاستحمام في بحيرات المياه شديدة الملوحة بمناجم الملح، وجلسات كهف الملح، والاستحمام في العيون الطبيعية والمياه الكبريتية.

اليوم العالمي للسياحة

وتشهد سيوة تزامناً مع يوم السياحة العالمي خلال هذه الأيام إقبالا من الزائرين مع بدء موسم السياحة الشتوية حسب محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة لـ «الوطن» للتعرف على المعالم السياحية الأثرية بمعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتى والاستمتاع برحلات السفاري في منطقة بئر واحد ونزول العين الساخنة والبحيرة الباردة وزيارة متحف البيت السيوي وقلعة شالي وعين جوبا ويستمر الموسم الشتوي من نهاية سبتمبر وحتى أول شهر أبريل.