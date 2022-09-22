السفير الإيطالي من سيوة: نسعى لزيادة الوفود السياحية إلى مطروح

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع ميكيلى كوارونى السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون المشترك بين الجانب المصري والإيطالي وخاصة بواحة سيوة مع مقترح مشروعات للمرأة تدر عائدًا اقتصاديًا.

السفير الإيطالي: نتعاون مع مصر

وخلال اللقاء استعرض الوزير والمحافظ جهود الدولة لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة، مع وضع حلول جذرية وليست مؤقتة للحفاظ على الثروة الزراعية والبيئة الساحرة التي تجذب إليها السياح من جميع دول العالم، وإقامة المشروعات القومية الزراعية، حسبما ذكرت المحافظة في بيان لها.

وقال السفير الإيطالي على هامش زيارته لسيوة، إن هناك تعاونًا بين إيطاليا ومصر في مجال الموارد المائية والأمن الغذائي، والسياحة والزراعة وإعادة ترميم عدد من المنازل البيئية حول منطقة شالي بسيوة، وهذا يتضح من خلال تنفيذ المشروع الايطالي لتنمية الزراعات الصحراوية في محافظة مطروح وزيادة الوفود السياحية الإيطالية إلى المحافظة.

مطروح تستقبل 11 ألف سائح إيطالي

وقال اللواء خالد شعيب، إن محافظة مطروح استقبلت نحو 11 ألف سائح إيطالي خلال الصيف الجاري وتحظى باهتمام السياح من جميع دول العالم وخاصة الإيطالي.

ومنح المحافظ هدية تذكارية من التراث البيئي السيوي للسفير الإيطالي.