ضبط متهم بالنصب على المواطنین بزعم إنهاء مصالحهم وتوظيفهم في الجيزة

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما جرائم النصب والإحتیال على المواطنین.

تخصص في النصب والإحتيال

فقد أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة بالتنسیق مع قطاع الأمن الوطنى قیام أحد الأشخاص "له معلومات جنائیة" - مقیم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجیزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتیال على المواطنین والإستیلاء عـــلى أمــوالھم مــن خلال على خلاف الحقیقة - نظیر حصولھ منھم على مبالغ مالیة وھدایا عینیة.

المصالح والجھات الحكومیـــة أو تعیینھم وذویھم بتلك الجھات من خـــــلال إیھامھم بنفـــــوذه – إنتحالھ صفة موظف بإحــدى الجـھات بالدولة والزعم بقدرتھ على إنھاء أعمالھم ومصالحھم ببعض

ضبط المتهم

عقب تقنین الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته على (ھاتف محمول "بفحصه فنیاً تبین أنھ یحتوى على رسائل نصیة ومحادثات صوتیة بینه وبین ضحایاه تؤكد نشاطھ الإجرامى" - كارنیه مزور منسوب صدوره لإحدى الجھات الحكومیة بإسمھ وصورته - مبلغ مالى من متحصلات نشاطھ الإجرامى).

بمواجھته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إلیه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.