ضبط سيدة بتهمة النصب على شركة أدوية حكومية في «2 مليون جنيه»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الدقهلية، تعاقدت مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية المملوكة للدولة، ما أسفر عن مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها مليوني جنيه امتنعت عن سدادها، وصدر ضدها العديد من الأحكام في القضايا المرفوعة من الشركة المشار إليها، وتمكنت القوات بتحديد محل أقامتها وتم القبض عليها والتحفظ عليها للتحقيق.

2 مليون جنيه

وبحسب التحريات، كوّنت المتهمة وذويها ثروة بطريقة غير مشروعة، في مجالات «شراء العقارات – تأسيس الشركات – إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك»، وقدّرت المبالغ التي تحصّلت عليها بغير حق بمليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.