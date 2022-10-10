رئيس أكاديمية الشرطة: نسبة نجاح دفعة 2022 بلغت 98.9%

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، إنّ حفل اليوم لتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، يشهد تخريج 1273 طالبا بنظام «4 سنوات»، بينهم 48 وافدا من دولتي فلسطين وتشاد، بنسبة نجاح بلغت 98.9%، فضلا عن تخريج 1184 طالبا من الحاصلين على شهادة الليسانس بالحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير بالقانون، وتخريج 285 طالبا وطالبة من قسم الطلاب المتخصصين بنسبة نجاح 100%، وتخريج 12 طالبا من رعايا الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية.

استراتيجية أكاديمية الشرطة

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ استراتيجية أكاديمية الشرطة لم تكن بمنأى عن استراتيجية الدولة المصرية، نحو التوسع في نهج التحول الرقمي، حيث جرى الانتهاء بنجاح من تصميم وإعداد برنامج لتقييم طلاب كلية الشرطة إلكترونيا، يعمل على تقديم صورة وصفية وتحليلة كاملة لكل طالب، دون تدخل من العنصر البشري، موضحا أنّ الأكاديمية تحرص على تطبيق نظام التخصص الوظيفي، وجرى تكوين 6 فرق من البحث والإنقاذ من الفرق الخفيفة من طلبة السنوات النهائية في تخصص الحماية المدنية.

جهود المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنّ الأكاديمية تسهم بإعداد كوادر الدول الصديقة، واعتمدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، كأحد مراكز التميز لديها لتدريب كوادر المكون الشرطي المشارك بتلك العمليات على مستوى القارة الأفريقية، ما جعل من المركز نموذجا مشرفا يليق بمكانة مصر ودورها.

وكشف اللواء هاني أبو المكارم، عن تخريج 156 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بنسبة نجاح بلغت 91.7%، مهنئا قطاعات وزارة الداخلية ورؤساء الأكاديمية السابقين والعاملين بالأكاديمية، والطلاب: «كنتم خير أهل لهذه الرسالة وكنا أوفياء بتأهيلكم أتمّ تأهيل، واليوم تبدأ أولى مسيرتكم العملية، فاحرصوا أن تكون رايتكم إعلاء مصالح الوطن وتحقيق الأمن والأمان».