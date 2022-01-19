وفود من «الداخلية» لتعريف طلاب المدارس بتضحيات الشرطة لحماية الشعب

أوفدت أكاديمية الشرطة عدد من الضباط والطلاب، لزيارة عدد من المدارس وعقد لقاءات مع الطلاب، لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التي سطرها رجال الشرطة الأبطال في ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة.

عيد الشرطة

وأوضح الوفد، الذي يأتي تزامنا مع احتفالات وزارة الداخلية، بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

هدايا تذكاربة للطلاب

وشهدت الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب، وسط ترحيب من جانب إدارات المدارس التي عقدت بها اللقاءت.

وأعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل، متمنين لهم دوام التوفيق في أداء مهام عملهم ورسالتهم لحفظ الأمن.