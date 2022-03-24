السيسي: أهالي طلاب أكاديمية الشرطة يضحون بأبنائهم لحماية الوطن

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه لأهالي طلاب كلية الشرطة، قائلا: «أظن شايفين في كل زيارة، التغيير اللي بيحصل لأولادكم وبلدكم، وبوجه لكم الشكر علشان تفضلتم علينا وقدمتم أولادكم، ويكونوا معانا هنا في صرح عظيم جدا، من صروح الحماية لبلدنا».

دور وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة

وأضاف السيسي خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، أن أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية، يؤديان دورا كبيرا للغاية، «يمكن ده بان أوي خلال الكام سنة اللي فاتوا، وشفنا أد إيه محتاجين إن ولاد مصر وبناتها، موجودين، وبيساهموا في حماية مصر من أي شر».

تحية احترام واعتزاز لأسرة كل شهيد

وتابع: «أوجّه تحية وتقدير واحترام واعتزاز لأسرة كل شهيد أو مصاب من أسر مصر، مش هننسى أبدا، وبقول لكم كده عشان المفروض مننساش العطاء الكبير اللي قدمتها الأسر دي لبلدها مصر».