أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من طلاب الكلية البحرية

استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم، وفدا من طلبة الكلية البحرية برئاسة اللواء بحري أركان حرب مدير الكلية البحرية، في إطار تأكيد أواصر التعاون بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكرية، حيث استقبلهم اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلاب الكلية البحرية وكلية الشرطة، في مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف، باعتبارهم ركيزة أساسية ومتماسكة لمواجهة التحديات والمخاطر.

أكاديمية الشرطة والكلية البحرية

وأعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته واعتزازه بالزيارة، التي تؤكد روح التآخي والتعاون ومتانة جسور الترابط بين الكلية البحرية وأكاديمية الشرطة، ومدى عمق المردود الإيجابي وأثره في المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.

وتضمن برنامج الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة كيانات الأكاديمية داخل إحدى قاعات المحاضرات، تلى ذلك جولة داخل الأكاديمية شملت الاطلاع على أهم الأنشطة والمنشآت التدريبية والتعليمية، إضافةً إلى ميادين الرماية وعروضا للطلبة في فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة والقوة البدنية والمرور على ميدان قتالي، ومجمع ميادين التدريب القتالي، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، وعروضا لكتائب الخيالة وأخرى لكلاب الأمن والحراسة.

عيد الشرطة

من جانبه، أعرب اللواء بحري أركان حرب، مدير الكلية البحرية، عن سعادته بتلك الزيارة صحبة طلبة الكلية البحرية، مهنئا رجال الشرطة بمناسبة عيدهم السبعين، ومؤكدا أهمية التلاحم والترابط بين جناحي أمن الأمة، في التصدي لقوى الشر وحماية أمنها واستقرارها في الداخل والخارج.