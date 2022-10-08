الطرق الصوفية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالمولد النبوي

هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

القصبي: ضرورة التكاتف لبناء مصرنا الجديدة

وقال «القصبي»، في بيان، اليوم السبت، أنه يجب على الشعب المصري التمسك والتوحد والتكاتف لبناء مصرنا الجديدة، حيث زرع الرئيس السيسي الأمل وسنحصد جميعًا ثماره قريبا، ولا بد من العمل بجدية حتى نستطيع أن نحقق التكامل في كل المجالات، مشيرا إلى أن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان.

وأضاف: «يجب علينا أن نقتدي أيضا برسولنا الكريم، ونسوي الصفوف في مواجهة التحديات والشدائد والأزمات وأن نكون يدا واحدة للعبور من تلك الأزمات الدولية وبناء الجمهورية الجديدة»، موضحًا أن أهل التصوف والشعب المصري اعتاد أن يشاهد موكبا ضخما في الشوارع المصرية لم نر مثيله ونأمل أن يعود في القريب العاجل.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بعد صلاة العشاء

الجدير بالذكر، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحتفل اليوم عقب صلاة العشاء، بحضور عدد من المسئولين وعدد من العلماء وأعضاء المجلس الصوفي والقيادات الدينية البارزة، بذكرى المولد النبوي الشريف.