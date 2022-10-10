500 طالب يشاركون في اختبارات دوري المعلومات بجامعة طنطا.. 150 سؤالا

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تنظيم فعاليات المسابقة الكبرى في دوري المعلومات والنوابغ، لاختيار الطلاب الممثلين للجامعة في الموسم الخامس لمسابقتي «عباقرة الجامعات» و«إبداع 11»، تحت رعاية وزراة الشباب والرياضة.

تنمية قدرات الطلاب

أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة الدائم على تقديم أشكال الدعم لطلابها، موضحاً أن الجامعة تعمل دائما على تنمية قدرات طلابها وتأهليهم للمشاركة في المسابقات، وحصد المراكز المتقدمة، مشيراً إلى أن فريق عباقرة جامعة طنطا فاز بمسابقة عباقرة الجامعات المصرية موسمين على التوالي ، كما فازت الجامعة بالمركز الاول بدوري المعلومات بمهرجان ابداع الموسم العاشر.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن 500 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة تقدموا لإجراء الاختبارات المؤهلة، موضحاً أن الاختبارات شملت 150 سؤالاً في مجالات متنوعة، في زمن ساعة؛ لتقيس سرعة البديهة وقدرات الطالب في مجالات الجغرافيا، والتاريخ، والفن، والعلوم، والآداب، والمعلومات العامة، والرياضة، والقدرات الذهنية، وغيرها.

ومن جانبه أكد محمد القصير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب أن جامعة طنطا تعمل دائما على توفير بيئة مناسبة لاجراء الاختبارات أثناء المسابقة، مشيداً بالجهود المبذولة من لجنة اختيار الفريق التي ضمت الدكتور سمير علي، الدكتور حمزة خليل، المهندس إسلام النويهي، كما أشاد بجهود إدارة النشاط الثقافي برئاسة مصطفي منصور، وموظفي الإدارة العامة لرعاية الشباب، في تنظيم المسابقة.

أسماء الفائزين

وأسفرت النتائج وفقا للائحة المسابقة عن فور، الطالب محمد شادي بكلية طب أسنان، والطالب أحمد جمال، بكلية الطب، والطالب مينا لويس بكلية الصيدلة، والطالب عبدالله محمد عبد العزيز بكلية الحقوق، والطالبة إسراء عبد الغني بكلية الطب، والطالبة وعد ثروت، بكلية التربية، والطالبة نجوى راضي بكلية الطب، والطالبة مريم السيد بكلية التربية.