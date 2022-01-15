جامعة القاهرة تفوز بكأس مسابقة «عباقرة الجامعات»

فازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة «عباقرة الجامعات»، الموسم الرابع، بعد تحقيق أفضل النتائج بلا أي هزيمة وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم الأربعة، حيث فاز فريق طلاب جامعة القاهرة بالمباراة النهائية بحصولهم على 145 نقطة مقابل 95 نقطة لجامعة أسيوط.

حصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة

كما فاز وجيه سمير الطالب بالفرقة الأولى بكلية قصر العيني بكأس أفضل لاعب للموسم الرابع بالمسابقة على مستوى الجامعات المصرية.

وسجل طلاب جامعة القاهرة خلال المنافسة 1070 نقطة، وهي تعني مساهمة طلاب جامعة القاهرة في تطوير القرى الأكثر احتياجًا في مصر بمبلغ «7.835.000» والتي تُعد قيمة الجائزة المقدمة من البنك الأهلي المصري.

وقد تكون فريق جامعة القاهرة من 8 طلاب من كليات الجامعة وهم: محمد طه عبد الحميد كلية الطب البشري، وهند أشرف محمد كلية الطب البشري، وأحمد عبد الرحمن عوض عصفور كلية الطب البشري، ووجيه سمير عبيد كلية الطب البشري، وهدى شريف عيد كلية طب الأسنان، وعبد الوهاب حسن عبد الوهاب كلية الصيدلة، ونورهان أسامة عبد الحليم كلية الصيدلة، وحسناء جمعة نجدي كلية الطب البيطري.

من جانبه، قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة والتحية للطلاب المشاركين لتحقيق أعلى نتيجة في المسابقة بإجمالي 1070 نقطة، وحصدوا اللقب للموسم الرابع، وأثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، وأن فوزهم بكأس المسابقة يعكس قوة التدريب والإعداد العلمي والثقافي الذي تقوم به الجامعة لطلابها.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب وتابعته بالجامعة، وهم: الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والأستاذ حسن سعدة مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة، والأستاذة سالمة باز الشحات مدير إدارة النشاط الثقافي، والأستاذ سيد عبد الكريم أخصائي أول ثقافي، والدكتور ياسر مصطفى أيوب أخصائي أول ثقافي، والأستاذة مها شعبان سيد أخصائي أول ثقافي، والأستاذ محمد جمال عبد الفتاح أخصائي ثالث.

تنمية قدرات الطلاب

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات وتؤهلهم للفوز بها، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة القاهرة قادرون على المشاركة بقوة بجميع المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية والفوز بمراكز متقدمة فيها.

وأكد دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

جدير بالذكر، أن برنامج عباقرة الجامعات يشارك فيه 31 جامعة حكومية وخاصة «القاهرة – الأزهر – عين شمس – الإسكندرية – حلوان - المنصورة – أسيوط – سوهاج – الزقازيق – جنوب الوادي – الوادي الجديد – بني سويف – الفيوم – أسوان – الأقصر – بنها – طنطا – المنوفية – السادات – السويس – قناة السويس – بور سعيد – دمياط – دمنهور – العريش – كفر الشيخ – حورس – بدر – الدلتا – المصرية اليابانية – النيل».

وأقيمت مسابقات البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتذاع على قناة «القاهرة والناس»، بهدف تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف، والتواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات العملية والأدبية والثقافية.