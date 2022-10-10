السيسي لـ«أهالي الشهداء»: أبناؤكم قدموا أرواحهم لمصر.. لا تتألموا والله معكم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لطلاب كلية الشرطة الخريجين دفعة 2022، كما رحب بأسرهم، وهنأهم على تخرج أبنائهم، كما وجّه كلمة إلى أسر الشهداء وتابع الرئيس السيسي، قائلا إنّ المستقبل كان سيختفي إن وقعت مصر، كما طالبهم بالصبر والثبات: «لا تتألموا، نحن معكم والله معكم».

تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، موجّها كلمة لأسر الشهداء، قائلا إنّ الدولة تكن لهم كل محبة واحترام، لما قدّموه من عطاء للوطن وللمصريين.

السيسي: دماء الشهداء في رقاب المصريين

وقال الرئيس السيسي، إنّ الدماء التي سالت والأوراح التي ارتقت لم يكن ثمنها بسيطا، لكنه في رقبة كل المصريين، كما أكد أنّ الشهداء في كل القطاعات، سببا لما وصلنا إليه الآن، من حماية واستقرار أكثر من 100 مليون نسمة.