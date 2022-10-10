وزير الداخلية: نُعد رجل شرطة عصري لمجابهة التطور اللامحدود في الجريمة

قال اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، إنّ وزارة الداخلية تسعى إلى تحقيق مفهوم الأمن الشامل بالتحديث المستمر لكل مفردات منظومة مواردها البشرية، لإعداد رجل شرطة عصري، لديه المقومات القادرة على استيعاب ومجابهة التطور اللامحدود في الجريمة، وذلك عبر برامج تدريبية تخصصية تعتمد على استخدام المعدات والتقنيات الحديثة وأساليب المحاكاة الواقعية لسيناريوهات العمل الأمني للاستمرار في التفوق والريادة الأمنية.

تنمية القدرات والمهارات الفنية الأمنية

وأضاف وزير الداخلية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة لكلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة تركز على الارتقاء بآليات العمل الحديثة وتنمية القدرات والمهارات الفنية الأمنية، خلال مرحلة إعداد رجل الشرطة، حيث اطلعت الوزارة بدعم البرامج التدريبية لطلبة وطالبات الأكاديمية بالاستعانة بخبراء دوليين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية.

دعم قدرات الشرطة المصرية وتعزيز مكانتها الدولية

وأوضح أنه جرى استحداث برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لطلبة كلية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن في تخصص الحماية المدنية لتأهليهم للالتحاق بفريق البحث والإنقاذ الدولي التابع للوزارة فور تخرجهم بما يدعم قدرات الشرطة المصرية ويعزز مكانتها الدولية في هذا المجال.