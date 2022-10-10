اعتزال لاعب برايتون في عمر الـ24 بسبب أزمة وراثية في القلب

أعلن نادي برايتون، اعتزال لاعبه الزامبي إينوك مويبو، عقب تشخيصه بمرض وراثي في القلب، قد يسبب خطرًا على حياته، إذ استمر في ممارسة كرة القدم، ليجبر على الابتعاد عن الملاعب، وهو في عمر الـ24 عاما.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا، ذكر فيه: «الأزمة الصحية التي يعاني منها إينوك مويبو قد تتفاقم حال استمر في ممارسة كرة القدم، وقد تعرضه لأزمة قلبية إذ استمر داخل الملعب بشكل طبيعي، لذلك كان الاعتزال هو الاختيار الأنسب».

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