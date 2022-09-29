بعد موافقه «الشيوخ».. اعرف اختصاصات صندوق تمويل صناعة السيارات

أعلن مجلس الشيوخ موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، بعد توجيه مجلس النواب المشروع إلى مجلس الشيوخ؛ لإبداء الرأي فيه طبقًا للدستور في مادته رقم 249، وحدّد مشروع القانون الأهداف والأسباب التي يُنشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات.

أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات

وأوضح مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنّه يجب إنشاء صندوق تمويل لصناعة السيارات، لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة خصوصًا في ظرف التغيرات المناخية الحالية، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار؛ لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

كما حدد مشروع القانون أهداف صندوق تمويل السيارات الذي أقره مجلس الشيوخ، بأن يكون من اختصاصه تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وخاصة في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة؛ لتطوير هذه الصناعة.

برامج ونظام حوافز

ومن الاختصاصات التي حددها مشروع القانون للصندوق، وضع برامج ونظام الحوافز التي تعمل على تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة وكذلك الحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، ويباشر الصندوق اختصاصاته من خلال التقارير الدورية والبيانات التي تعدها وحده صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.