اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة: نخدم حاليا 4.5 مليون مواطن

قال علي سعد، مدير عام الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن إصدار القانون الخاص بتكوين وتشكيل الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يمثل كافة مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر والمتمثلة في الجمعيات الأهلية، والتي تحصل على النصيب الأكبر من حيث العدد.

سعد: نتعاون مع 11 بنكا لتقديم التمويل للمستثمرين

وأضاف «سعد»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الاتحاد لديه 11 بنكا يقوم بتقديم خدمات ومنتجات مالية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، «نخدم حاليا 4.5 مليون مواطن مصري».

سعد: خدنا خطوات كويسة جدا ومتقدمة على مستوى العالم

واستطرد: «خدنا خطوات كويسة جدا ومتقدمة على مستوى العالم، ونطبق أفضل الممارسات في هذا المجال على مستوى العالم، والتوليفة الموجودة من مقدمي الخدمات فرضت نوع من أنواع الممارسة التي تصب في مصلحة العميل في النهاية، سواء بتنوع المؤسسات أو الجهات».

وأوضح أنه بالنسبة لمن يحصل على خدمات ومنتجات من مؤسسات التمويل يجب أن يكون لديه مشروع قائم قبل سنة على الأقل من حصوله على التمويل، «إحنا كده بنخرج خالص عن مفهوم الغارمات».

وأكد أن الاتحاد رصد الكثير من المجهودات من قبل هيئة الرقابة المالية حيال الضمانات والضوابط الحاكمة لمنح التمويلات لصغار المستثمرين، «فيه مجهود كبير بذل خلال العالم الماضي واللي قبله، انتهاء بمبادرة التسعير المسؤول، وفيها حماية كبيرة للعملاء».

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة حدث قبلها حوار مجتمعي كبير شارك فيه رئيس الاتحاد للوصول لتشريع نهائي يصب في مصلحة المؤسسات الخاصة بتقديم التمويلات والعميل على حد سواء.

وتابع: «الحوار المجتمعي تم على كل الأصعدة، سواء مبادرة التسعير المسؤول والتشريعات والقوانين التي جرى تعديلها، ده كله مجهود يبذل لإنجاح مثل تلك المشروعات، وعندنا مبادرات كثيرة شغالين عليها بدراسات وأبحاث تتم بشكل مستمر لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي».