«التعليم» توجه الإدارات بتفعيل وتكثيف دور لجنة الكوارث والأزمات

وجهت عدد من المديريات التعليمية تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن انتظام العام الدراسي الحالي وسير الدراسة، مشدده على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأكدت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات، بعدم حرمان أي طالب لم يسدد المصروفات من دخول المدرسة أو ربطها باستلام الكتب، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في دفع المصروفات الدرسية للطلاب غير القادرين.

وطالبت المديريات التعليمية في خطابها، بتفعيل وتكثيف دور لجنة الكوارث والأزمات واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة استعدادًا لمواجهة سقوط الأمطار السيول وتغطية الوصلات الكهربائية.

تنمية مهارات التفكير الأساسية مثل الملاحظة والاستنباط

وبالتزامن مع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأهيل المعلمين جيداً، أكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، أن انعكاس هذه الجهود على العملية التعليمية يتمثل في إبراز قيمة المعلم كقدوة أمام المتعلمين بصفة خاصة وأمام المجتمع بصفة عامة وتمكن المعلم من استراتيجيات التدريس المختلفة الهادفة لتنمية مهارات التفكير الأساسية مثل الملاحظة والاستنباط والاستقراء والتنبؤ، ومهارات التفكير المركبة مثل التفكير الإبداعي والاستقصائي والتأملي والوعي بما وراء المعرفة.

ترشيد الموارد والوعي بمفهوم جودة الحياة

وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أنها تمكن المعلم من إزكاء قيمة العلم والتعليم والتعلم في نفوس النشء وتنمية العديد من القيم الإيجابية والسلوكيات المرغوبة لدى المتعلمين، مثل المحافظة على البيئة وترشيد الموارد والوعي بمفهوم جودة الحياة.