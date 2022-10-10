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الانتهاء من مشروعات التعليم والمجمعات الحكومية في «دشنا» بنسبة 100%

كتب:

محمد عزالدين
10:55 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة نجوى الهواري، منسق مبادرة حياة كريمة في مركز دشنا، إن الهدف من المبادرة الرئاسية هي إحداث طفرة في الخدمات المقدمة للمواطن البسيط سواء في القرى أو العشوائيات، وتقديم خدمات البنية التحتية، والسعي في بناء الإنسان المصري.

«حياة كريمة» تستهدف 5 مراكز في قنا

وأضافت «الهواري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف، أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 5 مراكز في محافظة قنا، ومركز دشنا واحدا من هذه المراكز، وتستهدف فيه كل القطاعات الخدمية، سواء قطاعات التعليم أو البنية التحتية، والتي تشمل الصرف الصحي، والمياه والكهرباء والطرق.

 وأشارت إلى أن هناك العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي في دشنا، يبلغ عددها 30 مشروعا، وجرى افتتاح محطة مياه تخدم قرى أبودياب شرق وأبودياب غرب والعديد من القرى والتوابع، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بنسبة أكثر من 70%، وجاري بناء الغرف المنزلية للصرف الصحي بكل القرى.

الانتهاء من مشروعات التعليم والمجمعات الخدمية

وأكدت أنه جرى الانتهاء من مشروعات قطاع التعليم في مركز دشنا بنسبة 100%، سواء رفع كفاءة المدارس أو إحلال وتجديدها وتزويدها بالمقاعد المختلفة قبل بداية العام الدراسي، أو بناء أجنحة جديدة، كما جرى الانتهاء بنسبة 100% من المجمعات الخدمية بمركز دشنا، حيث يبلغ عدد المجالس القروية بالمركز 5 مجالس.

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