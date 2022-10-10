«العربية للتصنيع» تفتتح شركة جديدة لإنتاج اللوحات المرورية الأحد

يفتتح اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، يوم الأحد القادم، الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، إحدى الشركات الجديدة التابعة للهيئة، والتي أسست وفق أحدث الخبرات الألمانية العالمية، لتصنيع لوحات السيارات والمركبات بأحدث التكنولوجيا العالمية المؤمنة في هذا المجال.

ومن المُقرر، أن يشهد الاحتفالية الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، وعدد من السفراء الأفارقة.

الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية تأسست بطاقة إنتاجية 3 مليون لوحة سنوياً

وتأسست الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية، بشراكة بين «الهيئة»، وشركة «تونجز» الألمانية، بقدرة إنتاجية 3 مليون لوحة سنوياً للوردية الواحدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

الهيئة العربية للتصنيع تستهدف توفير الاحتياجات المحلية والتصدير مستقبلاً

وتستهدف الهيئة العربية للتصنيع، تلبية احتياجات إدارات المرور من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، مع التوسع للتصدير.