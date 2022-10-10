وفاة طالبة بعد تعرضها لإغماء في مدرسة إعدادية بالشرقية.. شهيدة العلم 

توفيت طالبة بمحافظة الشرقية، بعد إصابتها بإغماء داخل الفصل الدراسي أثناء الحصة الرابعة في مدرسة إعدادية تابعة للإدارة التعليمية بمركز بلبيس.

«تعليم الشرقية» تنعي طالبة بلبيس

وأصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية بيانا، نعت خلاله الطالبة، وقالت فيه «تعليم الشرقية تنعي شهيدة العلم المرحومة وفاء أشرف هارون، الطالبة بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية».

وتابع البيان، أن محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية، ينعون بمزيد من الحزن والأسى شهيدة العلم والتعليم الطالبة، والتي أصيبت بإغماء أثناء الحصة الرابعة.

محاولة لإسعاف الطالبة دون جدوى

وأضاف البيان، أنه تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الطالبة إلى المستشفى، لكن وافتها المنية، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقى المركز بلاغا من المدرسة بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعابنة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وأثارت وفاة الطالبة حالة من الحزن بين زملائها وأهالي مركز بلبيس، الذين يستعدون لاستلام الجثمان وتشييعها لمثواها الأخير بمقابر الأسرة.