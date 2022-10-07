حُزن في كفر الشيخ بعد وفاة طالبة ثانوي في حادث سير: «شهيدة العلم»

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة طالبة تُدعى «عفاف محمد مصطفي»، صاحبة الـ15 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة الجرايدة الثانوية المشتركة، المُقيمة بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، التي توفيت في حادث سير مساء أمس الخميس.

رواد السوشيال ميديا يتداولون صور الطالبة

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطالبة «عفاف»، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، كما وصفوها بـ«شهيدة العلم».

تفاصيل الحادث

وقال محمد مصطفى، والد الطالبة في تصريحات لـ«الوطن»، إن نجلته لقيت مصرعها نتيجة حادث تصادم سيارة من الخلف مع توكتوك كانت تستقله أثناء عودتها من الدروس في مدينة بيلا، ووقع الحادث ظهر الخميس على طريق «بيلا - الجرايدة»، وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت قبل المغرب، وتم تشييع جثمانها.

وأضاف «مصطفى»، إن نجلته كانت متفوقة في دراستها وأصرت على الالتحاق بالثانوية العامة حتى تُصبح طبيبة، متابعاً:«كان عندها طموح عالي وكان نفسها تبقى حاجة، وراحت مني في ثانية، واستودعتها عند ربنا سبحانه وتعالى».

وتابع «مصطفى»، «الناس كلها زعلانة عليها وعلى أدبها وأخلاقها وذوقها، وأصحابها وزمايلها ومدرسيها يبكوا عليها، وبطلب من الجميع بس يدعو لها بالرحمة والمغفرة، ويدعو لنا احنا كمان بالصبر والسلوان على فراقها».

قيادات التربية والتعليم بكفر الشيخ ينعون الطالبة

وفي سياق متصل، تقدم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور عادل حجاج، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطالبة عفاف محمد مصطفي، بالصف الأول الثانوي، راجين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيدة في رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.