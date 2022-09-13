محافظ الغربية يأمر بإغلاق مركز طبي بالمحلة عقب وفاة طالبة جامعية

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق مركز طبي، في مدينة المحلة الكبرى، بعد رصد لجنة من العلاج الحر في مديرية الصحة، وجود مخالفات طبية وعدم تعقيم الأدوات الجراحية، وعدم مطابقة المركز الطبي للاشتراطات الصحية.

شكوى أسرة الطالبة

وكانت أسرة الطالبة إسراء الحسيني، تقدمت ببلاغ بعد وفاتها بسبب الإهمال الطبي نتيجة إصابتها بتلوث دموي، أثناء إجراء عملية جراحية «ناصور عصعوصي»، داخل مركز الحسيني الطبي بمدينة المحلة الكبرى، ونقلت على أثرها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أيام.

واتهمت الأسرة المركز، بالتسبب في وفاة ابنتهم الطالبة إسراء نتيجة الإهمال الطبي التي تعرضت له إجراء عملية جراحية لها، ونتج عنه إصابتها بتسمم دموي بكتيري، وهو ما أدى إلى فشل وظائف الكلي والكبد وهبوط حاد في الدورة الدموية تسببت في الوفاة.

لجنة من العلاج الحر

وكشفت لجنة العلاج الحر في مديرية الصحة بالغربية، عقب معاينتها المركز الطبي عدم وجود تعقيم متكامل للأدوات العلاجية والجراحة المستخدمه داخله، فضلًا عن خلوه من معايير وسائل الأمن والأمان، وكلف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المركز الطبي وإغلاقه وتشميعه بالشمع الأحمر.