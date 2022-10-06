وفاة طالبة جامعية بالإسكندرية بعد صراع مع المرض.. «ماتت في سنة تخرجها»

حالة من الحزن خيمت على الإسكندرية، إثر وفاة منار محمد، الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، لترحل الفتاة سريعًا عن عالمنا وتترك محبتها في قلوب زملائها وأساتذتها.

ونعت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، الطالبة الراحلة في بيان رسمي، قائلة: «يتقدم عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية والوكلاء وأعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدير عام الكلية وجميع العاملين، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الطالبة منار محمد أحمد».

وفاة طالبة جامعية في عام تخرجها

وأكدت الكلية أن الطالبة الراحلة كانت من المتفوقين ومنقولة إلى الفرقة الرابعة شعبة اللغة الإنجليزية، أي أنها كانت تستعد للتخرج من الكلية هذا العام، وأضاف البيان: «ندعو لها جميعًا بالرحمة والمغفرة، وأن يشفع لها مرضها، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

عميد الكلية: منار رحلت بجسدها ولكنها حية في قلوبنا

فيما قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، لـ«الوطن»، أن الجميع حزين على وفاة الطالبة منار محمد، مشيداً بتميزها، لافتًا إلى أنها رحلت بجسدها عن هذا العالم لكن ستبقى في قلوب جميع من تعاملوا معها.

وتحولت صفحة كلية التجارة جامعة الإسكندرية على «فيسبوك»، إلى دفتر عزاء من الطلاب وهيئة التدريس، إذ قدم المئات في ساعات قليلة، واجب العزاء والدعاء لها بالمغفرة.