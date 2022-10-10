محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات الأعمال في تنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وأملاك الدولة ببورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومسئولي إدارات المساحة وحماية أملاك الدولة بالديوان العام.

إزالة حالات رفضتها لجان التقنين

واستعرض محافظ بورسعيد تقريرا حول نتائج أعمال إزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، والتي انطلقت بداية أغسطس الماضي، وتستهدف تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

عدم التهاون في استرداد حق الدولة

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على أرض بورسعيد، مشيرا أن القيادة السياسية تتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، ويتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.