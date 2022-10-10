أمطار متقطعة على بورسعيد والأحياء تعلن حالة الاستعداد تحسبا لتقلبات الطقس

شهدت محافظة بورسعيد أمطارًا خفيفة متقطعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط طقس خريفي مائل للبرودة صباحا معتدل في الظهيرة ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء اليوم وغدا وتزيد السحب الكثيفة مع تعاظم فرص هطول الأمطار وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

انتظام الطلاب في المدارس

وفي سياق آخر حرص طلاب المدارس على ارتداء ملابس مناسبة للطقس تحسبًا لتقلبات فصل الخريف وسط إقبال كثيف على المدارس، كما حرص الطلاب على متابعة نشرات الطقس التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية تحسبا لـ سقوط أمطار.

تطهير بالوعات الأمطار

من جانب آخر، انتشر عمال الأحياء في شوارع بورسعيد خاصة الرئيسية وفى محيط المدارس لتطهير بالوعات صرف الأمطار وإزالة تراكمات الأتربة حتى لا تعيق تصريف المياه حال هطول الأمطار، وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، إن أجهزة الحي أعلنت حالة الاستعداد تحسبا لتقلبات الطقس.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لنشرات هيئة الأرصاد للتعرف على طقس بورسعيد وإجراء تجهيزات مكثفة بالإضافة إلى تسليك البالوعات تزامنًا مع حملة شاملة للنظافة استعدادا للموسم الشتوي تتضمن رفع المخلفات والرمال من الشوارع خاصة بامتداد شوارع «كسرى و23 ديسمبر والعاشر من رمضان».