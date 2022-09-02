«القاهرة»: إزالة التعديات على أراضي الدولة في مقدمة أولويات أجهزة المحافظة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة، من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد ومخالفات البناء طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية والتابعة للولايات ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها.

إزالة تعد على الصرف الصحي

وتابعت نائب محافظ القاهرة، جهود حي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي، رئيس الحي، في تنفيذ إزالة حالة تعد على نفق الصرف الصحي طبقا لقرار الإزالة رقم 117 لسنة 2022 الصادر من إدارة الأملاك بالحي بشارع كورنيش النيل بمنطقة حلوان البلد «حوض الباجة»، وشملت الإزالة سلم خرساني فوق غرفة الصرف الصحي على مساحة 12 مترا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وهي إزالة خارج المستهدف من المرحلة الأولى للموجة 20 لإزالة التعديات، وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان.

إزالة مخالفات في المهد

وفي سياق متصل، قام حي حلوان بإيقاف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بمنطقة عرب غنيم في شارع ترعة الخشاب، عبارة عن قواعد وسملات من الخشب مجهزة للبناء وتم فك الشدة الخشبية ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتنبيه على مشرفي المربعات، باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها، مؤكدة أنه جار تنفيذ باقي حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 20 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.