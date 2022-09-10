تنفيذ 9 قرارات إزالة على التعديات ضمن الموجة الـ20 في كفر الشيخ

تمكنت حملة لإزالة المخالفات، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20، بمحافظة كفر الشيخ، من تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 748 مترا، و3 قراريط و11 سهما، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، إن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.

بدء الموجة الثانية لحملات الإزالة على التعديات

وأضاف المحافظ، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، منوهاً بأن الموجة الثانية بدأت اليوم 10 وتستمر حتى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين الأجهزة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وعلى المجاري المائية بصورة أساسية في بداية الموجة.