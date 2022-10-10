«عبد الله» يؤسس أول مدرسة لتعليم الأطفال زراعة النباتات: «هنعمر بلدنا»

قال عبد الله عبد العزيز مؤسس مدرسة لتعليم الأطفال زراعة النباتات، إن المدرسة استهدفت الأطفال، لأن التعليم بالصغر يجعل الأطفال لديهم حب وشغف أكبر للزراعة، كما أنهم سيجري تنشئتهم على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق ما يريدونه وتعمير مصر.

دراسة نظرية وعملية بمدرسة الأطفال لتعليم الزراعة

وأضاف «عبد العزيز» في حوار عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أنه أنشأ صفحة خاصة بالمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويجري استخدامها للإعلان عن كورسات الزراعة للأطفال، ليبدأ الأطفال في القدوم لمقر المدرسة وتعلم الزراعة من خلال محاضرة نظرية يعقبها تطبيق عملي، إذ يزرع كل طفل بنفسه، ويتعلم بعض المعلومات الخاصة بعملية الزراعة مثل كيفية نقل النبات من أصيص إلى التربة.

استقبال المدرسة الأطفال من عمر 4 سنوات

وأوضح مؤسس مدرسة لتعليم الأطفال زراعة النباتات، أن الزراعة التي يدرسها للأطفال تكون لنباتات صعبة في زراعتها، لافتًا إلى أنه هناك إقبالًا كبيرًا من الصغار للالتحاق بالمدرسة من عمر 4 سنوات وحتى 12 عامًا، وأن عدد الملتحقين الآن 30 طفلًا، كما تم تأسيس جروب لتعليم الأفراد الزراعة من خلال بث فيديوهات توضيحية لمحبي تعلم ذلك المجال.