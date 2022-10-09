الحكومة تنفي شائعة انتشار شلل الأطفال في مصر: آخر حالة مسجلة في 2004

تداول تطبيق واتس آب، رسالة صوتية تزعم انتشار مرض شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة.

الصحة العالمية تعلن خلو مصر من شلل الأطفال في 2006

وأوضحت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بشلل الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، إذ جرى تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بجميع محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية، وذلك لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، والحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2022، لمدة 5 أيام، من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين، ويجري التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، وكذلك الفرق المتحركة «من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان».

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